Kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan taburcu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan taburcu oldu

21.05.2023 12:26

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren fakat seçilemeyen Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Sayan tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın'da 19 Mayıs akşam saatlerinde aniden fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TABURCU EDİLDİ

Hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuşan Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Savcı Sayan kalp krizi geçirdi Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Adnan Menderes Üniversitesi, Savcı Sayan, Kalp Krizi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan taburcu oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Enner Valencia ile devam mı, tamam mı?
12:25 Görüşmeler devam ediyor! Valencia, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
12:22 Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
12:21 Depremzede gençten Erdoğan'a çağrı: 14 Mayıs sonrası bize hakaret edenler cezalandırılsın
12:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yatırım müjdesi verdi: Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı buraya gelecek
12:09 Süleyman Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme
12:05 Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
12:01 Son dakika! Erdoğan'dan deprem bölgesine yatırım müjdesi: Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı buraya gelecek
11:51 Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme
11:48 1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2023 13:16:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement