Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar

Savcı Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayındaki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin davada 9'u firari 14 sanığın yargılanması ve davanın karara bağlanmasına yönelik gerekçeli karar açıklandı.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Temmuz tarihinde karara bağlanan ve sanıklar Mustafa Koçak, Murat Canım, Mithat Öztürk ve Cengiz Özel'in hapis cezasına çarptırıldığı, sanık Deniz Özel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrıldığı davada gerekçeli karar taraflara tebliğ edildi.



Şafak Yayla'ya silahı Mustafa Koçak temin etti



Gerekçeli kararda sanık Mustafa Koçak ile ilgili gizli tanık Berk Ercan'ın ifadelerine yer verildi. Ercan'ın ifadelerine göre Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayında Koçak'ın silahı kendisinin temin ederek, Şafak Yayla'ya verdiğini bizzat söylediği ve Koçak'ın kendinden üst konumdaki Şafak Yayla'ya silahı getirdiğine şahit olduğuna ilişkin bilgiler yer aldı.



Koçak'ın savunma hakkını kötüye kullandığı vurgulandı



Gerekçeli kararda sanık Mustafa Koçak'ın mahkeme huzurunda alınan savunmasına suçlamaları kabul etmediğine ilişkin ifade verdiği vurgulanırken, Koçak'ın mütalaaya karşı savunma yapması için süre verildiği, ancak savunma hakkını kötüye kullanarak ısrarla savunma yapmamak için direndiği belirtildi. Kararda ayrıca sanık Koçak'ın avukatının da yargılamayı sürüncemede bırakmak amacıyla vekillikten istifa ettiği vurgulandı.



'Kuryelik faaliyeti yaptı'



Sanık Mustafa Koçak'a yönelik "Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli örgüt mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın silahla vurularak şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahı örgütsel amaçlarla organik bütünlük içerisinde ve kuryelik faaliyeti kapsamında temin ederek eylemcilerden olan ve olay tarihi itibariyle kuryeliğini yaptığı Şafak Yayla'ya vererek fiilin işlenmesinde kullanılan araçlarından birini sağlamak suretiyle üzerine atılı, tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım etme suçunu işlediği vicdani kanısına mahkememizce yapılan yargılama sonucunda ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Ceza indirimi uygulanmadı



Gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak'ın üzerine atılı tüm suçlar bakımından yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları, olay nedeniyle pişmanlık duymaması aleyhine değerlendirilerek, ceza indirimi uygulanmadığı vurgulandı.



Sanık Canım'ın silah temin ettiği belirtildi



Gerekçeli kararda sanık Mustafa Canım'ın olay tarihi öncesinde, eylemin gerçekleştirilmesinde kullanılan silahı temin ederek, kuryelik görevini yürüten sanık Mustafa Koçak'a verdiği ve silahın Şafak Yayla'ya ulaştırıldığı, rehine eylemine yardım etme gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verildiği vurgulandı.



'Talimatı getiren Berna Yılmaz'ı sigortalı gösterdi'



Kararda, sanık Mithat Öztürk'le ilgili olarak, "Kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurt dışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağladığı yönündeki tespitler ve somut olayda tanık beyanlarına yansıdığı üzere yurt dışından eylem talimatını getiren Berna Yılmaz'ı usulsüz biçimde muhasebesini tuttuğu iş yerinde sigortalı olarak gösterdiği, söz konusu eylem gerçekleştikten hemen sonra sanığın Berna Yılmaz'ın sigortalı gösterme işlemine son verdiği, bu durumun tanık beyanlarını destekler mahiyette olduğu göz önüne alınarak sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği mahkememizce sabit bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.



Özel'in evinin güvenli olduğu vurgulandı



Sanık Cengiz Özel'e ilişkin olarak gerekçeli kararda, Özel'in ikamet etmekte olduğu evin güvenli olarak kabul edildiği, Şafak Yayla'nın bu evde kaldığı, örgüt içerisinde Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin öncesinde evin güvenli olması ve olay öncesinde kullanılacağı gerekçesiyle gidilmemesi yönünde talimat verildiği belirtildi.



İhtiyaçlarını giderdiler



Gerekçeli kararda, sanık Deniz Özel'e yönelik abisi Cengiz Özel'in tanıdığı ve kendisinin de fotoğraflardan teşhis ettiği örgüt mensubu kişilerin kıyafet- yemek vs. ihtiyaçlarını giderdiklerine ilişkin beyanları olduğu belirtildi.



Sanıklar hakkında verilen karar



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar davasında sanık Mustafa Koçak ve Murat Canım, ağırlaştırılmış müebbet hapis, 42 yıl ve 2 bin 700 lira hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan Deniz Özel hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verildi. Sanık Cengiz Özel, 11 yıl 3 ay, sanık Mithat Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Firari sanıklar Firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyasının ayrılmasına ve infazlarının beklenmesine karar verilmişti. - İSTANBUL