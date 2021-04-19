KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN SAVCI SULTAN BEYZA BOYALI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ((( - Son Dakika

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde görevli olan ve koronarvirüse yenik düşen Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), bugün memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene Adalet Bakan Abdülhamit Gül de katıldı. Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Konya'da, koronavirüse yenik düşen Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, Hacı Veyis Cami önüne getirildi. Buradaki cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın babası Ali Kemal Boyalı'ya taziyede bulundu. Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Gül, genç savcının tabutunu bir süre omuzunda taşıdı.