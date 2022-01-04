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SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ; HAKİM SAVCININ MESLEK İÇİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ - Son Dakika

SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ; HAKİM SAVCININ MESLEK İÇİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ

04.01.2022 11:48

ŞANLIURFA'da 15 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu.

ŞANLIURFA'da 15 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimi, söz konusu suçun kanunen şikayete tabi olduğunu, mağdur çocukların ailesinin ve mağdur çocuğun şikayetçi olmadığını belirterek, tutuklama talebini reddetti. Hakim çocukları tutuklama talebiyle sevk eden savcının meslek içi eğitim almasını istedi. HSK Meslek İçi Eğitim Bürosu'na yazı yazan Hakim, Öncelikle tutuklanmaya sevklerde kanunun ve içtihatların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda sehven veya bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde bu tutuklamaların telafisi olmayacaktır ifadelerini kullandı.

Olay, geçen Eylül ayında Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşından küçük iki çocuk, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan iki çocuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından çocukları Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

HAKİMLİK ŞİKAYET OLMADIĞINI BELİRTEREK TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Akçakale Sulh Ceza Hakimliği, iddia edilen olayda mağdurların 11 ve 12 yaşında olduğunu, suça sürüklenen çocukların 12 ila 15 yaş arasında olduğunu dikkate alarak, kanunen Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunun şikayete tabi olduğunu kararında belirtti. Hakimlik, mağdur çocuklarının ailesinin olay nedeniyle şikayetçi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre Çocukların cinsel istismarı suçunun mağdurun velisinin ya da vasisinin şikayetine bağlı olduğunu hatırlattı. Hakimlik, mağdurların velilerinin şikayetçi olmadığını hatırlatarak, suça sürüklenen çocukların tutuklanma talebini reddetti.

SAVCININ MESLEKİ EĞİTİME ALINMASI İSTENDİ

Sulh Ceza Hakimi, kararında suça sürüklenen çocukları tutuklama talebiyle hakimliğe sevk eden Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu'nun 102'nci maddesinde düzenlenen 'Cinsel saldırı' suçundan mesleki eğitime alınmasını istedi.

BİLGİSİZLİKTEN İNSANLAR TUTUKLANDIĞI TAKDİRDE TELEAFİSİ OLMAYACAKTIR

Hakimin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Meslek İçi Eğitim Bürosu'na da yazı yazdığı öğrenildi. Mağdurların 11 ve 12 yaşlarında olduğu belirtilen yazıda, isnat edilen suçun şikayete tabi olduğu, mağdurun velilerinin ve mağdurun şikayetçi olmadığı hatırlatıldı. Savcılığın sevk yazısında suça sürüklenen çocuğun 18 yaşından büyük gösterilerek 'Şüpheli' sıfatıyla tutuklanmaya sevk edildiği ve bu hatanın sorgu zaptında düzeltildiği ifade edildi.

Hakim'in gönderdiği yazıda Öncelikle tutuklanmaya sevklerde kanunun ve içtihatların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda sehven veya bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde bu tutuklamaların telafisi olmayacaktır ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hakim, 'telafisi imkansız hata' olarak nitelendirdiği tutuklama yazısını yazan Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'Çocukların cinsel istismarı', 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'Cinsel taciz' yönünden mesleki eğitime alınmasını istedi.

SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ; HAKİM SAVCININ MESLEK İÇİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ
SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ; HAKİM SAVCININ MESLEK İÇİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ
SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ; HAKİM SAVCININ MESLEK İÇİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ

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Şanlıurfa, Çocuk, Sulh, Tck, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ; HAKİM SAVCININ MESLEK İÇİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİ; HAKİM SAVCININ MESLEK İÇİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ - Son Dakika
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