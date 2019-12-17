Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis "ayın polisi" seçildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis 'ayın polisi' seçildi - Son Dakika

Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis "ayın polisi" seçildi

6 saat önce

Samsun'da trafik kazası sonucu yanan araçta bulunan savcı ve eşini ölümden kurtaran polis memuru Samsun'da "ayın polisi" seçildi.

Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis

Samsun'da trafik kazası sonucu yanan araçta bulunan savcı ve eşini ölümden kurtaran polis memuru Samsun'da "ayın polisi" seçildi.


Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın içinde bulunduğu ve eşinin idaresindeki otomobil Çarşamba ilçesinde yoldan çıkarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafa çarpıştı. Kazada savcı ile eşi ağır yaralanırken 8 yaşındaki kızları hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdurrahman Pelit, yanan savcının aracındaki savcı ile eşine müdahale edip alevlerin arasından kurtardı.


Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, yanan araçta bulunan 2 kişiyi alevler arasından kurtarıp kendisi de olaya müdahale ederken elinden yanarak yaralanan polis memuru Abdurrahman Pelit'i mesai mevhumu gözetmeksizin görev bilinci ile hareket ederek, duyarlı, dikkatli ve özverili bir şekilde çalışarak mesai arkadaşlarına örnek olduğu için Samsun'da "2019 yılı Kasım Ayı'nın Polisi" seçti. Örnek polisin resmi Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri
02:40 Sakarya'da akıl almaz olay kamerada - Son Dakika Haber
02:30 Polonya Yüksek Mahkemesi'nden uyarı: AB'den çıkmamız gerekebilir - Son Dakika Haber
01:20 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:12 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
01:10 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Son Dakika Haber
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 03:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis "ayın polisi" seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]