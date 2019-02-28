Savcı ve Öğretmenlerin Halı Saha Maçı Karakolda Bitti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, halı sahada maç yapan Çermik cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında ağız dalaşı yaşandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, halı sahada maç yapan Çermik cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında ağız dalaşı yaşandı. Olayın ardından 9 öğretmen kimlik bilgilerine başvurulması için karakola götürüldü.



Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşandı. İddiaya göre, Çermik Cumhuriyet savcısı, öğretmenlerle birlikte halı sahada maç yaptı. Bu sırada Çermik Cumhuriyet savcısı ile karşı takımdaki öğretmenler arasında sözlü dalaşma yaşandı. Yaşanan olayın ardından maç yarıda kesilerek öğretmenlerin kimlik tespitine başvuruldu. Bu sırada yanlarında kimliği olmayan 9 kişi, karakola götürülerek kimlik tespiti yapıldı. Cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan olay, karakolda tatlıya bağlandı. - DİYARBAKIR

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