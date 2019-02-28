Son Dakika Haberleri: Savcı ve Öğretmenlerin Halı Saha Maçı Karakolda Bitti

Savcı ve Öğretmenlerin Halı Saha Maçı Karakolda Bitti

40 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, halı sahada maç yapan Çermik cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında ağız dalaşı yaşandı.

Savcı ve Öğretmenlerin Halı Saha Maçı Karakolda Bitti, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, halı sahada maç yapan Çermik cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında ağız dalaşı yaşandı. Olayın ardından 9 öğretmen kimlik bilgilerine başvurulması için karakola götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşandı. İddiaya göre, Çermik Cumhuriyet savcısı, öğretmenlerle birlikte halı sahada maç yaptı. Bu sırada Çermik Cumhuriyet savcısı ile karşı takımdaki öğretmenler arasında sözlü dalaşma yaşandı. Yaşanan olayın ardından maç yarıda kesilerek öğretmenlerin kimlik tespitine başvuruldu. Bu sırada yanlarında kimliği olmayan 9 kişi, karakola götürülerek kimlik tespiti yapıldı. Cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan olay, karakolda tatlıya bağlandı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Çermik, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı

Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:59:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savcı ve Öğretmenlerin Halı Saha Maçı Karakolda Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]