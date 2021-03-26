Son dakika gündem: Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek - Son Dakika

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nın düzenlenmesine 2 milyon 170 bin lira desek sağlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ile AHİKA arasında Savcılı Plaj Düzenlemesi Projesi destek protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Hirfanlı Baraj Gölü sahillerinin Orta Anadolu Bölgesi'nin en önemli dinlenme merkezi olduğunu ifade etti.

Savcılı Büyükoba köyündeki plajın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Halkımızın yaz aylarında deniz özlemini giderdiği Savcılı sahilinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla proje hazırlanmış durumda. Projede mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümler yer alıyor. Projenin tamamlanması için AHİKA tarafından sağlanan bu katkıya ilave ödenekler almak için ilgili bakanlık ve kurumlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Projenin hayata geçmesi bölgemizdeki turizm potansiyelinin artmasına imkan sağlayacaktır."

Konuşmanın ardından, 2 milyon 170 bin liralık desteği kapsayan protokol, Vali Akın, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz tarafından imzalandı.