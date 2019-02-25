Savcılı Plajı, Gün Batımı ile Fotoğrafçı Akınına Uğruyor
1 saat önce
Kırşehir'de yer alan Savcılı Plajı gün batımı ile bölge de fotoğrafçıların merkezi olma özelliğini koruyor.
Kırşehir
'de yer alan Savcılı Plajı gün batımı ile bölge de fotoğrafçıların merkezi olma özelliğini koruyor. Kaman
İlçesi sınırlarında yer alan Savcılı plajı da hava sıcaklıklarının artmaya başlanması ile fotoğrafçıların akınına uğradı. Doğa fotoğrafçılarının odak merkezlerinden bir tanesi haline gelen plaj ve bölgesi gün batımında oluşturduğu görsel güzellikle ilgi çekiyor.
Bölgeyi ilk defa görenlerin fotoğraf çekmek için gün batımını beklediği alanda güneşin batarken oluşturduğu kızıllık Kırşehir'de kartpostallık görüntülerin olmasına vesile oldu.
Gün batımı ile güzelleşen bölgede kartpostallık fotoğraflar çekmek için bölge halkının yanı sıra Kırşehir dışından ve çevre illerden de fotoğrafçı akını da oluyor. Kırşehir'in Kaman İlçe Kaymakamlığı bölgede havaların ısınmasıyla birlikte peyzaj ve bakım çalışmalarına ağırlık verdi.
Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:40 Kaynak: İHA
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