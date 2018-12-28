Savcılı Plajı Manzarası ile Büyülüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı plajı manzarası ile görenleri büyülüyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı plajı manzarası ile görenleri büyülüyor.



Dört mevsim güzelliği ile ilgi odağı olan Savcılı plajı, gezinti yapmak isteyenler ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak mekanlarından biri haline geldi. Yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzelliklerle fotoğrafçıların tercih ettiği alanlardan biri olan plaj, kar yağışı ile birlikte daha büyüleyici oldu. 3 kilometre sahili ile deniz kıyısını aratmayan plajda Kaman Kaymakamlığı tarafından tadilat çalışmaları sürdürülüyor. - KIRŞEHİR

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