Savcılı Plajı'nda gün batımı - Son Dakika

Savcılı Plajı'nda gün batımı

KIRŞEHİR – Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan Savcılı Plajı gün batımı drone görüntüsüyle görenleri etkiledi.

İç Anadolu Bölgesi'nin halk arasında sahili olarak bilinen baraj gölü, gün batımı görüntüsünün yanı sıra Kırşehir dışından gelenlerin de dinlenme alanlarından bir tanesi olarak biliniyor.

Kaman ilçesi sınırlarında yer alan Savcılı Plajı pandemi etkisi ile boşalırken gün batımı manzarasının yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nden sonra en çok tercih ettiği alanlardan bir tanesi olarak yer alıyor.

Bölgeyi ilk defa görenlerin fotoğraf çekmek için gün batımını beklediği alanda güneşin batarken oluşturduğu kızıllık Kırşehir'de kartpostallık görüntülerin olmasına vesile oluyor. Gün batımı ile güzelleşen bölgede kartpostallık fotoğraflar çekmek için bölge halkının yanı sıra şehir dışından ve çevre illerden de fotoğrafçılar bölgede gün batımı ve gün doğumu fotoğraflarını çekmek için konaklıyor.

Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı Plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor.

Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba'daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz'i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.