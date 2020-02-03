Savcılığa ifade veren İSMEK bölge sorumlusu 14 kadından suç duyurusu - Son Dakika

İBB'den 27 Ocak'ta işten çıkartılan ve geçtiğimiz Cuma günü savcılığa ifade veren İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 27 Ocak'ta işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları (İSMEK) bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü (HBÖ) Erkan Duyar hakkında mobbinge maruz kaldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ŞİŞLİ'NİN AĞIR VE RENCİDE EDİCİ HAREKETLERDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geçtiğimiz Cuma günü gelen 14 İSMEK bölge sorumlusu kadın, nöbetçi savcılığa ifade vermişti. İfade verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yapan kadınlar, mobbinge ve hakarete maruz kaldıklarını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin göreve geldikten kısa süre sonra 19 Ağustos 2019'da müştekilerin izinden sonraki ilk iş gününde İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla birlikte toplantı gerçekleştirdiği, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında bir şey bilmemesine karşın ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

ŞİŞLİ'NİN "AKŞAM İTFAİYECİLERLE BULUŞTURSANIZA MÜDÜR BEY" DEDİĞİ BELİRTİLDİ

Dilekçede Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, 'Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur. Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere. Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız' dediği belirtildi.

ASİSTANLARIN FARKLI İŞ KOLLARINDAN GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI

Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ve HBÖ Müdürü Erkan Duyar'a müştekiler gelmeden önce görevden alınan eski üst yöneticiler tarafından kurumun tüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verildiğinin anlatıldığı dilekçede, Erkan Duyar'ın müdürlüğe kendisi ile çalışacak 5 asistanı işe aldığı fakat bu kişilerin işe girişlerinde farklı iş kollarında gösterildiğini belirtildi. Dilekçede, müştekilere asistan oldukları sözlü olarak söylenen kişilerin 24 Ekim 2019'da WhatsApp'tan gönderdikleri mesaj ile bölge sorumlularının koordinasyonundaki anlık çalışmalar için kurulan bölge ekiplerinin gruplarına dahil olmak istedikleri ve gruplara girdikleri kaydedildi.

"MÜŞTEKİLER GÖREVLERİNİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİ"

Bölge sorumlularının 22 Kasım 2019'da bir kurs merkezine çağrıldığının belirtildiği dilekçede, "Müdürlük asistanları bölge sorumlularını bir kurs merkezine çağırarak, 'Sizlere öğretmenler arasından akademik çalışma arkadaşları ekliyoruz. Görevlerinizde herhangi bir problem ya da değişiklik yok, siz halen bölge sorumlususunuz. Bu arkadaşlarla geliştirici bir akademik çalışma yürüteceksiniz' denmiş fakat çok kısa bir süre bunun da bir yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Zira kendileri tarafından seçilen bu öğretmen kişiler de 27 Aralık 2019'da bölge WhatsApp gruplarına girmiş ve yürütülmesi gereken duyurular vb. çalışmalar müdürlük tarafından bu kişilere yaptırılmaya başlanarak mobbing arttırılmıştır. Bu süreç tüm baskılara rağmen müştekiler tarafından itidalle yönetilmiş ve görevlerinin gerektirdiklerini eksiksiz yerine getirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Tüm davranışların mobbing göstergesi olduğunun belirtildiği dilekçede, şüphelilerin 'alenen hakaret', 'dini değerleri aşağılama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından cezalandırılması için yargılanması ve her bir müştekinin kişilik haklarının ayrı ayrı zedelendiği gerekçesiyle zincirleme suç maddesi hükmünün uygulanması talep edildi.

(İrem Demir/İHA)