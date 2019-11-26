Son Dakika Haberleri: Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 15 tefecilik zanlısı yakalandı
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Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 15 tefecilik zanlısı yakalandı

6 saat önce

Mersin'de, intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan not üzerine başlatılan "tefecilik" soruşturması kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 15 tefecilik zanlısı yakalandı, System.String[]

Mersin'de, intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan not üzerine başlatılan "tefecilik" soruşturması kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl intihar eden kişinin cebinden çıkan ve Başsavcılığa hitaben yazılan notta tefecilik iddiaları yer aldı.

Bunun üzerine soruşturma yürüten savcılığın talimatıyla, 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 280 bin lira ve 3 bin avro ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda olduğu, birine de sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

Firari 3 kişi aranıyor.

Başsavcı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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