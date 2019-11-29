Son Dakika Haberleri: Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan not üzerine başlatılan "tefecilik" soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin'de intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan not üzerine başlatılan "tefecilik" soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma çerçevesinde firari 3 zanlının arandığı bildirildi.

Olay

Başsavcılık, geçen yıl intihar eden mağaza sahibi Ö.S'nin cebinden çıkan mektupta yer alan tefecilik iddialarına ilişkin soruşturma başlatmış, 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Polis ekiplerince zanlılardan 15'i yakalanmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 280 bin lira ve 3 bin avro ile çok sayıda senet ve çek ele geçirilmişti.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu, birine de sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenilmişti.

Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı

Başsavcı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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