Son Dakika Haberleri: Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı
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Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı

4 dakika önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, acil serviste tartıştığı Dr. Güneri Kuruöz'e (37), 'Bu hastanedeki tüm doktorlar mal' diyerek hakaret eden H.O. (24) hakkında, savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi.

Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı, System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, acil serviste tartıştığı Dr. Güneri Kuruöz'e (37), 'Bu hastanedeki tüm doktorlar mal' diyerek hakaret eden H.O. (24) hakkında, savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Savcılık, H.O.'nun ifadelerini hakaret değil, memurların performansını etkilemeyecek tarzda 'kaba söz' olarak değerlendirdi.
Olay, geçen 9 Haziran'da akşam saatlerinde, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. H.O., hasta olan yakınına yeni serum takılması için Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz'ün yanına geldi. H.O.'nun, kendileriyle ilgilenen doktorun kim olduğunu sorması üzerine Güneri Kuruöz kendisini bilgilendirdi. Konuşma sırasında sinirlenen H.O., iddiaya göre, "Bu hastanedeki tüm doktorlar mal" dedi. Kuruöz'ün kendisini uyarması sonrasında H.O. tekrar, "Hepiniz malsınız" karşılığını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Güneri Kuruöz, beyaz kod uygulamasını başlattı, hastaneye gelen polislere de şikayetçi olduğunu söyledi.
'HAKARET DEĞİL, KABA SÖZ'
Dr. Güneri Kuruöz'ün şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Savcılık, H.O.'nun ifadelerini hakaret olarak değil, memurların performansını etkilemeyecek tarzda 'kaba söz' olarak değerlendirdi.
'BİZ SAVCILARA AYNI SÖZÜ SÖYLESEK HAKARET SAYMAYACAKLAR MI?'
Olayla ilgili konuşan Güneri Kuruöz, "Bize mal dediğinde, 'Beyefendi canla başla çalışıyoruz, böyle konuşmayın, gerginlik çıkarıyorsunuz, çok ayıp' diyerek kendisini uyardım. O da, 'Öyle, hepiniz malsınız' diyerek sözlerini tekrar etti. Şahsın agresif tutumundan ötürü herhangi birimize saldıracağı ortadaydı. Diğer hasta ve hasta yakınları bile, 'Bu ne terbiyesizlik, hepinize mal diyor. Bu moralle hastalarla nasıl ilgileneceksiniz. ya bizim hastalarımızda hata yaparsanız sorumlusu kim olacak' diyerek bana destek verdiler. Biz savcılara aynı sözü söylesek bunu hakaretten saymayacaklar mı? Moralleri ve performansları etkilenmeyecek mi? Bu bizim haddimize değil. Bu, maalesef sağlıkta şiddet olaylarını artırmaya yönelik bir karar" dedi.


Acil Servis, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:27 Kaynak: DHA
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