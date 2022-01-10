İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü'ne 28 Aralık günü iki silah ve bıçakla saldırıda bulunan fail Muhammed Eren Sütçü, savcılıktaki ifadesinin ardından, "silahla tehdit" ve "yaralama" suçundan tutuklanma talebiyle 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Fail, 3 Ocak günü çıkarıldığı hakimlikte ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.
Muhammed Eren Sütçü'nün Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandığının bilgisini verdi. Tutuklamanın savcılığın itirazı üzerine gerçekleştiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı - Son Dakika