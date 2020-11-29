Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı

29.11.2020 18:40
Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın Çarşamba günü hayatını kaybetmesinin ardından savcılık soruşturma başlattı.

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın Çarşamba günü hayatını kaybetmesinin ardından savcılık soruşturma başlattı.

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, geçtiğimiz Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Maradona'nın ölümünün ardından savcılık harekete geçti. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki San Isidro Savcılığı, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlatarak, Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'un evinde ve ofisinde arama yaptı. Savcılık, soruşturmanın neden başlatıldığına dair bilgi ise paylaşmadı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Dün soruşturma, delillerin doğrulanması ve ölen kişinin doğrudan akrabaları da dahil olmak üzere birçok kişinin ifadelerinin alınmasıyla devam etti" ifadeleri kullanılırken, "Toplanan deliller sayesinde, doktor Leopoldo Luque'un evinde ve ofisinde arama talep etmek gerekli görüldü" denildi.

Maradona'nın avukatı Matias Moria ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, efsanevi futbolcunun ölümünün eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını isteyeceğini ifade etmiş, acil servisin yardım isteklerine geç yanıt verdiğini öne sürmüştü. Matias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ambulansın gelmesi yarım saatten fazla sürdü, bu bir suç ve ahmaklıktır" dedi.

Maradona'nın kızları ise, babalarının hangi ilaçları kullandığını bilmek istediklerini ifade etmişti.

Öte yandan efsanevi futbolcunun cenazesi, geçtiğimiz Cuma günü başkent yakınlarındaki Bella Vista yerleşim bölgesinde bulunan aile mezarlığının da yer aldığı mezarlığa gömülmüştü.

(İHA)

Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı

Diego Armando Maradona, Kalp Krizi, Arjantin, Futbolcu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü Kadıköy'de derbi heyecanı! İki takımın da ilk 11'i belli oldu İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar
Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi         
18:10
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti         
17:42
Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti         
17:13
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti         
16:14
Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu         
15:44
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu         
13:23
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 18:50:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei