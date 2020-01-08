Savcılık tahliyelere itiraz etti, 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Savcılık tahliyelere itiraz etti, 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Savcılık tahliyelere itiraz etti, 5 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Cumhuriyet Savcılığı, dün 12 zanlı hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık tahliyelere itiraz etti, 5 zanlı tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Cumhuriyet Savcılığı, dün 12 zanlı hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine üst mahkemece şüphelilerden 5'i tutuklandı.


Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan 12 zanlıdan 5'i, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından tutuklandı. Polis tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, ruhsatsız iki tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirilmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Savcılığı, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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