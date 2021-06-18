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Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a "Dolandırıldım, hakkımı arıyorum" yazdı - Son Dakika

Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a "Dolandırıldım, hakkımı arıyorum" yazdı

18.06.2021 17:00
Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a

Trabzon'da yaşanan olayda İlknur Malkoç, ortağı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın takipsizlik kararı vermesiyle Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç, kiraladığı paramotorlu paraşütçüyle "Dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum" yazılı afişle kent semalarında uçtu.

Sürmene ilçesinde, İlknur Malkoç, hissesi olduğu akaryakıt istasyonunda ortağı tarafından dolandırıldığını iddia edip suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararda, "dolandırıcılık" suçunun oluşmadığı ve birbirlerini suçlayan taraflar arasındaki iddiaların "hukuki ihtilaf" olarak değerlendirilebileceğine yer verildi.

"KARADA BULAMADIĞIM ADALETİ GÖKYÜZÜNDE ARAMAYA KARAR VERDİM"

İlknur Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç da kiraladığı paramotorlu paraşütçüyle "Dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum" yazılı afişi kent semalarına dolaştırmaya başladı. Kayıpları olduğunu söyleyen Gürkan Malkoç, "Akaryakıt istasyonunun karından hissemize düşeni istedik, alamadık. Şikayetçi oldum, takipsizlik kararı çıktı. Karada bulamadığım adaleti gökyüzünde aramaya karar verdim" diye konuştu.

Savcılığın takipsizlik kararı sonrası kiraladığı paramotorla 'Dolandırıldım, hakkımı arıyorum' yazılı afişle uçtu

"BU ŞEKİLDE BİZDEN PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR"

İlknur Malkoç'un suçladığı O.E.A. ise suçlamaların asılsız çıktığını belirterek, "Takipsizlik kararı verildi. Hukuki olarak elinden bir şey gelmediği için birtakım suçlamalarda bulunuyor. Bu şekilde bizden para koparmaya çalışıyor" dedi.

Savcılığın takipsizlik kararı sonrası kiraladığı paramotorla 'Dolandırıldım, hakkımı arıyorum' yazılı afişle uçtu
Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a Dolandırıldım, hakkımı arıyorum yazdı
Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a Dolandırıldım, hakkımı arıyorum yazdı

Dolandırıcılık, Akaryakıt, Sürmene, Kamu, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a 'Dolandırıldım, hakkımı arıyorum' yazdı - Son Dakika Ekonomi


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