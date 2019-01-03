Son Dakika Haberleri: Savcılıktan İlk İnceleme; Büyükada'daki Yangına Kısa Devre Yol Açmış

Savcılıktan İlk İnceleme; Büyükada'daki Yangına Kısa Devre Yol Açmış

1 saat önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce Büyükada'da çıkan ve 9 atın telef olduğu yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Savcılıktan İlk İnceleme; Büyükada'daki Yangına Kısa Devre Yol Açmış, System.String[]


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce Büyükada'da çıkan ve 9 atın telef olduğu yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin yangına neden olduğu bilgisine yer verildi.

YANGININ NEDENİ KISA DEVRE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "1 Ocak 2019 tarihinde 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk inceleme sonucu; yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at telef olmuş, 4 at yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş, 7 at da zarar görmeksizin kurtarılmıştır. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılması amacıyla  Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir." 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:59 Kaynak: DHA

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