Savcılıktan İlk İnceleme; Büyükada'daki Yangına Kısa Devre Yol Açmış
1 saat önce
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce Büyükada'da çıkan ve 9 atın telef olduğu yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, iki gün önce Büyükada'da çıkan ve 9 atın telef olduğu yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin yangına neden olduğu bilgisine yer verildi.
YANGININ NEDENİ KISA DEVRE
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "1 Ocak 2019 tarihinde 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk inceleme sonucu; yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at telef olmuş, 4 at yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş, 7 at da zarar görmeksizin kurtarılmıştır. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir."
Görüntü dökümü:
----------------
-Arşiv görüntüler - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:59 Kaynak: DHA
İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
BBP İstanbul İl Başkanı : BBP, Cumhur İttifakının Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür