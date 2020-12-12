Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama - Son Dakika

Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama

12.12.2020 15:55

Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kastı ve kusuru bulunan görevli veya görevliler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kastı ve kusuru bulunan görevli veya görevliler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ölü halde bulunan 3 köpek, araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

Savcılıktan açıklama yapıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmit ilçesinde köpek katliamı yapıldığı yönünde 11 Aralık 2020 tarihinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya araçlarında yer alan haberler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ihbar olarak değerlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan ön araştırmada; olayın, İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef oldukları öğrenilmiştir. Söz konusu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmamız titizlikle devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama
Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama
Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama
Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama

Cumhuriyet, Kocaeli, Köpek, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Savcılıktan köpek katliamı ile ilgili açıklama - Son Dakika


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