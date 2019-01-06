Son Dakika Haberleri: Savcılıktan Köpek Saldırısı Olayı ile İlgili Açıklama

Savcılıktan Köpek Saldırısı Olayı ile İlgili Açıklama

31 dakika önce

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, köpek saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer ile ilgili açıklama yaptı.

Savcılıktan Köpek Saldırısı Olayı ile İlgili Açıklama, System.String[]
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, köpek saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Özer'in otopsi işlemi sonucunda, yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı kanama sonucu öldüğünün tespit edildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Hacılar ilçesinde lise öğrencisi Mehmet Özer'in köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayın nöbetçi savcılığa bildirilmesi üzerine ilgili talimatların verildiği bildirilerek, "Ardından, Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli iki adli tıp uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi işlemi neticesinde Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir. Olay sırasında ölen Özer'in yanında bulunan tanık öğrencinin beyanları ve bu öğrencinin haber vermesi üzerine Özer'i kurtarmak amacıyla olay yerine intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerinin ve ayrıca olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin anlatımından müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yazılı açıklamada soruşturmanın her yönüyle yürütüldüğünün de altı çizilerek, olayda kasıt ve ihmali belirlenebilecek tüm şüpheliler hakkında gereğinin yapılacağı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Başsavcı, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör Küme Maçında Hakeme Tokat Atan Oyuncu 11 Maç Ceza Aldı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 22:57:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savcılıktan Köpek Saldırısı Olayı ile İlgili Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]