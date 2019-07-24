Son Dakika Haberleri: Savcılıktan lüks villanın devlete geçmesinin reddine itiraz
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Savcılıktan lüks villanın devlete geçmesinin reddine itiraz

4 dakika önce

Bursa'da FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen için yaptırıldığı iddia edilen malikanenin kararla birlikte iş adamı Sami Ş.'ye iade edilmesine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci kez itiraz etti.

Savcılıktan lüks villanın devlete geçmesinin reddine itiraz, System.String[]
Bursa'da FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen için yaptırıldığı iddia edilen malikanenin kararla birlikte iş adamı Sami Ş.'ye iade edilmesine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci kez itiraz etti.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, iş adamı Sami Ş.'nin bulunduğu 60 kişinin yargılandığı dava, geçen yıl aralık ayında karara bağlandı. Mahkeme heyeti, bazı sanıklara ceza verirken, bazıları beraat etti. Eski Vali Şahabettin Harput ile Sami Ş., örgüt yöneticiliğinden beraat ederken, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktan malikaneye ikinci itiraz

17 dönümlük arazide kullanılan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yapıldığı iddia edilen malikane yerel mahkemenin verdiği kararla birlikte hazineye geçilmesi kabul edilmedi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi, sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık iş adamı Sami Ş.'ye iade edilen malikaneye de itiraz etti. Savcılık villada, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle iade edilmesine itiraz etti. Savcılık, villaya el konularak hazineye devrini talep etti.

Ceza dairesinde eylül ayında görülecek davada villa da ele alınacak. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:22 Kaynak: İHA
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