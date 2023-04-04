Savcılıktan, medyada yer alan 'Sinan Ateş' dosyasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Savcılıktan, medyada yer alan 'Sinan Ateş' dosyasına ilişkin açıklama

04.04.2023 11:13
Savcılıktan, medyada yer alan 'Sinan Ateş' dosyasına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasında şüpheli konumda bulunan Tolgahan Demirbaş'ı ikinci kez gözaltına almak isteyen savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anılan haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halihazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen 'ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan' ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara Başsavcılığı, Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Savcılıktan, medyada yer alan 'Sinan Ateş' dosyasına ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savcılıktan, medyada yer alan 'Sinan Ateş' dosyasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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