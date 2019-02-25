Son Dakika Haberleri: Savcılıktan Zimmet Operasyonu Açıklaması

Savcılıktan Zimmet Operasyonu Açıklaması

35 dakika önce

Elazığ'da polis tarafından düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 'zimmet' operasyonu sonrası, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Savcılıktan Zimmet Operasyonu Açıklaması, System.String[]
Elazığ'da polis tarafından düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 'zimmet' operasyonu sonrası, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Adliyesi icra dairelerinde Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.D., M.Ö., Z.K., isimli icra müdür yardımcıları ve A.D. isimli vakıf şoförü ile A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y. isimli toplam 9 şüpheli 25/02/2019 günü gözaltına alınmış olup, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

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