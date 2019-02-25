Savcılıktan Zimmet Operasyonu Açıklaması
35 dakika önce
Elazığ'da polis tarafından düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 'zimmet' operasyonu sonrası, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Elazığ
'da polis tarafından düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 'zimmet' operasyonu sonrası, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
açıklama yaptı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Adliyesi icra dairelerinde Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.D., M.Ö., Z.K., isimli icra müdür yardımcıları ve A.D. isimli vakıf şoförü ile A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y. isimli toplam 9 şüpheli 25/02/2019 günü gözaltına alınmış olup, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:13 Kaynak: İHA
İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu
Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok
"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı