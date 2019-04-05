Son Dakika Haberleri: Savcının da Evini Soyan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Savcının da Evini Soyan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

16 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın evine girerek para, ziynet eşyası ve bilgisayar çalan, Gebze ve İstanbul'da yaklaşık 100 eve girdikleri belirlenen 3 hırsız yakalandı.

Savcının da Evini Soyan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın evine girerek para, ziynet eşyası ve bilgisayar çalan, Gebze ve İstanbul'da yaklaşık 100 eve girdikleri belirlenen 3 hırsız yakalandı.

22 Şubat'ta, Gebze Mevlana Mahallesi'nde oturan ismi açıklanmayan Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın evinin kapı kilidini söken hırsızlar, yaklaşık 20 bin TL para, ziynet eşyaları ve bilgisayar çaldı. Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Polis, İstanbul Sancaktepe'de düzenlediği operasyonla Kader S. (34) ile birlikte yaşadığı Kemalettin P.'yi (33), Ataşehir'de düzenlediği operasyonla da İlhan Ç.'yi (45) yakaladı. 2 evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 60 mermi, sahte sürücü belgeleri, 25 bin TL para, 200 dolar, ziynet eşyaları, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kader S.'nin hırsızlık suçundan 4, Kemalettin P.'nin 17, İlhan Ç.'nin ise 10 suç kaydının bulunduğu belirlendi. 3 kişinin Gebze ve İstanbul'da yaklaşık 100 ev iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhuriyet Savcısı, Gebze, Güncel
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