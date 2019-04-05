Son Dakika Haberleri: Savcının da Evini Soyan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı (2)

Savcının da Evini Soyan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı (2)

49 dakika önce

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde, aralarında Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın da evinin bulunduğu ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan Kader S., Kemalettin P. ve İlhan Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Savcının da Evini Soyan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, aralarında Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın da evinin bulunduğu ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan Kader S., Kemalettin P. ve İlhan Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:39 Kaynak: DHA

Gebze, Cumhuriyet Savcısı, Güncel
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