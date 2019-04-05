Savcının da Evini Soyan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı (2)
49 dakika önce
TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde, aralarında Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın da evinin bulunduğu ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan Kader S., Kemalettin P. ve İlhan Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, aralarında Gebze Cumhuriyet Savcısı
'nın da evinin bulunduğu ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan Kader S., Kemalettin P. ve İlhan Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:39 Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu
Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız