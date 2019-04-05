Son Dakika Haberleri: Savcının Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı

Savcının Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı

56 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Savcının Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Gebze'de görev yapan bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası, aynı gün Mustafa Paşa Mahallesi 746 Sokak'ta bir evden 20 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bilgisayar çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları teknik ve fizik takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 100'ün üzerinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen K.P (33), İ.Ç (46) ve K.S'yi (34) İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 65 fişek, sahte sürücü belgesi, 25 bin lira, 200 dolar, 50 bin liralık ziynet eşyası, cep telefonları, bilgisayar, tespih koleksiyonu ve saatler ele geçirildi.

Kapı kilitlerini sökerek evlere girdikleri anlaşılan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, savcının evinden hırsızlık yapılması anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:54 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İstanbul, Gebze, Güncel
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