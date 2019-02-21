Savcının Kızına Cinsel Saldırı Davasında Sanığa 5 Yıl Hapis

Cumhuriyet Savcısının üniversite öğrencisi kızına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı.

Cumhuriyet Savcısının üniversite öğrencisi kızına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.



Ataşehir'de Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt'un üniversite öğrencisi kızı E.B.B.(21)'nin arkadaşının ısrarı üzerine gittiği evde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla 25 yaşındaki sanık C.E.G. ve 2 arkadaşının yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık C.E.G. cezaevinden getirilirken, mağdur E.B.B.'nin babası Ferhat Bozkurt ve annesi Berkay Bozkurt ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.



"Suçlamaları kabul etmiyorum, vicdanım rahat"



Duruşmada söz alan sanık C.E.G. esas hakkındaki savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim vicdanım rahat, ortada bir suç yok. Beraatimi istiyorum" dedi.



Sanığa indirimli 5 yıl hapis



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık C.E.G.'yi "nitelikli cinsel saldırı" suçundan önce 12 yıl hapse çarptırdı. Suçun teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme, cezada indirimi giderek 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki iyi halini göz önünde bulundurarak sanığın neticeten 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatine hükmeden mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.



Diğer sanıklar Ş.Ş. ve Y.A.'nın ise üzerine atılı suçlardan beraat kararı verildi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Ağustos 2018 tarihinde müşteki E.B.B'nin arkadaşı Ş.Ş. ve arkadaşının kuzeni Y.A'nın daveti üzerine C.E.G'nin Ataşehir'de bulunan evlerine gittiği, burada birlikte alkol aldıkları anlatılmıştı.



C.E.G. ve müştekinin yatak odasına geçtikleri kaydedilirken, C.E.G'nin burada müştekiye rızası dışında cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin bir şekilde elinden kurtulduğu, sonra bağırarak odadan çıktığı, banyona geçip kapıyı kilitlediği, C.E.G'nin müştekinin arkasından gittiği ve camı kırarak açtığı belirtilmişti.



İddianamede, C.E.G'nin "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan, 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

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