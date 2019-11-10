Son Dakika Haberleri: Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Güvenlik kamerası
Son Dakika Güncel Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Güvenlik kamerası

Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Güvenlik kamerası

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarptı.

Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.

Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Güvenlik kamerası

Ümit Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
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