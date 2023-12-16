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Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin - Son Dakika
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Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin

Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla fotoğraf paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık, video yayınlayarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Tekışık, "Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlilikte, ortalamanın üzerindeydi" dedi.

16.12.2023 - 10:43,  Güncelleme: 10:48
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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı ve arabaları tartışma konusu oldu. Hakkındaki eleştirilere 3 dakikalık bir video yayınlayarak yanıt veren Tekışık, ailesinin maddi durumunun iyi olduğunu belirtti.

Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin
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Çağlayan, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin - Son Dakika
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