Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı ve arabaları tartışma konusu oldu. Hakkındaki eleştirilere 3 dakikalık bir video yayınlayarak yanıt veren Tekışık, ailesinin maddi durumunun iyi olduğunu belirtti.