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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı ve arabaları tartışma konusu oldu. Hakkındaki eleştirilere 3 dakikalık bir video yayınlayarak yanıt veren Tekışık, ailesinin maddi durumunun iyi olduğunu belirtti.
Son Dakika › Hukuk › Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin - Son Dakika