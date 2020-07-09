Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen'in davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığı 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen, 3 Ekim 2018'de tutuklanmıştı. Bu dosya kapsamında 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Göçmen geçtiğimiz aylarda 15 aylık tutukluluğunun ardından tahliye olmuştu. Sanık Göçmen'in bu dosya kapsamında yargılandığı davada mütalaa açıklandı.



Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Göçmen ile taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen sanık avukatı sanığın Uşak'ta yaşadığını söyleyerek sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılması talebinde bulundu.



Sanık Görkem'in hakimliği bırakarak avukatlığını yapan annesi Aynur Göçmen ise olay tarihindeki görüntülerin bağımsız ve tarafsız bir bilirkişi tarafından incelenmesi talebinde bulundu.



Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı olay tarihinde müşteki A.A. ile sanık Görkem Sertaç Göçmen'in araç içerisinde tartışmaya başladığını ve sanığın tokat atarak A.A.'yı darp ettiğini belirtti. Darp edilen kızın çevreden yardım istediği de aktarılan mütalaada "İlk olarak Zişan Mert D.'nin yardım etmeye geldiği, sanığın yardım için gelen Zişan'a yumruk attığı bunun üzerine bazı vatandaşlar ile Cebrail Şık'ın yardım için geldiği ve sanığın aracını kasten Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü, ve Şık'ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde 2. derece kemik kırıklarının olduğu anlaşılmıştır" denildi.



Sanığın kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu ise Recep G. isimli vatandaşın da basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı aktarıldı.



Mütalaada ayrıca Esranur Abacı, Can Berk Açıker ve Hamit Başaran'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi.



Sanığın bir süre sonra olay yerine 2. kez gelerek Zişan Mert D.'yi pense benzeri bir alet ile yaraladığı da mütalaada aktarılarak olay yerinde kargaşanın büyüdüğü ve kavgayı ayırmak isteyen insanların olay yerine geldiği ve sanığın burada darp edildiği açıklandı. Cumhuriyet savcısı toplanan tüm delilleri kapsamında sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatlarına savunmada bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL