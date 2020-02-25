Savcının oğlunun hemşireye hakaret davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Savcının oğlunun hemşireye hakaret davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Savcının oğlunun hemşireye hakaret davasının görülmesine devam edildi

6 saat önce

Bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede görevli hemşireye 'canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi .. 'dediği iddiasıyla yargılanan savcının oğlunun davasının görülmesine devam edildi.

Savcının oğlunun hemşireye hakaret davasının görülmesine devam edildi, System.String[]

Bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede görevli hemşireye 'canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi .. 'dediği iddiasıyla yargılanan savcının oğlunun davasının görülmesine devam edildi.


Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi acil servisindeki görevli hemşire Leyla Koçka'ya 'canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi . ' dediği iddiasıyla yargılanan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen'in davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Göçmen'in annesi ve avukatı Aynur Göçmen ile taraf avukatları hazır bulundu.


Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı sanığın suçunun sabit olduğunu söyledi.


Avukat Aynur Göçmen ise müvekkilinin olay günü sadece canının yanmasından endişe duyduğunu dile getirerek "Dava açılan 'hakaret' suçunu kabul etmiyoruz. İddianamedeki 'canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi ..' cümlesini kabul etsek bile, o cümle hakaret değil tehdit suçunu oluşturabilir. Bu sözler tehdit suçunu oluşturduğundan müvekkilimin ek savunması alınsın ve dosya uzlaştırmaya gönderilsin" dedi.


Müvekkiline olay günü ayakta serum takılmaya çalışıldığını da dile getiren Aynur Göçmen, bunun insan haklarına aykırı olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, yeniden söz alarak müşteki hemşirenin cinsiyeti nedeniyle sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu kanaatinde olduklarını söyledi.


Mahkeme taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Hakim dinlenilmeyen tanık için celp çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 30 Ocak 2017'de bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Leyla Koçka'ya "Canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi .... " diyerek 'kamu görevlisine hakaret' suçundan açılan davasında 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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