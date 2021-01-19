Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı

19.01.2021 11:02

Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen'in davasında gerekçeli karar açıklandı.

Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı

İSTANBUL - Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen'in davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını aktararak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmettiğini belirtti.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen, 3 Ekim 2018'de tutuklanmıştı. Bu dosya kapsamında 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen'in geçtiğimiz aylarda 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. Sanık Göçmen'in yargılandığı bu davada gerekçeli karar açıklandı.

"Darp anını gören vatandaşlar aracın yanına geldi"

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda olaya ilişkin hazırlanan iddianameye yer verildi. İddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 Ekim 2018 tarihinde müşteki A.A. ile bir alışveriş merkezi önüne geldiği ve araç içerisinde tartışmaya başladıkları belirtildi. Göçmen'in müşteki kız arkadaşı A.A.'ya burada tokat attığı ve müştekinin pencereyi açarak "Bırak beni" diye bağırdığı da açıklanarak, darp anını gören vatandaşların aracın yanına geldiği aktarıldı.

"Neden yardım etmiyorsunuz?"

Vatandaşların Göçmen'e tepki gösterdiği de anlatılarak "Bunun üzerine Görkem Sertaç Göçmen'in araçtan inerek Zişan Mert D.'yi yaraladığı, aracına binerek uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert D.'nin 'Neden yardım etmiyorsunuz' diyerek bağırdığı, Göçmen'in ise aracını durdurarak Zişan Mert D.'yi yaralamak için yaya olarak döndüğü ve vatandaşların Göçmen'i yaraladığı" ifade edildi.

"Pense-demir gibi bir cisim ile yaraladı"

Göçmen'in aracına bindikten sonra trafiğin ters istikametinde ilerleyerek kendisini yaralayan şahıslar ile Cebrail Şık'ın üstüne doğru sürdüğü ve Cebrail Şık'ı kendi aracı ile başka bir araç arasına sıkıştırarak yaraladığı gerekçeli kararda aktarıldı. Kaldırımda aracını süren Göçmen'in başka vatandaşları da yaraladığı belirtilerek, kız arkadaşını aracından indirdikten sonra 2 arkadaşı ile olay yerine tekrar geldiği ifade edildi. Sanığın aracından pense-demir gibi bir cisim aldığı aktarılarak, Zişan Mert D.'yi başından yaraladığı ve bunun neticesinde arbede yaşandığı, sanık Göçmen'in ardından polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

"Orada tabanca vardı silahlar vardı"

Öte yandan müşteki beyanlarına yer verilen gerekçeli kararda, sanığın kız arkadaşı A.A. olayın ardından sanığın annesinin ve babasının kendisini defalarca kez aradığını söyleyerek "Ben telefonu açmadım, baskılarına daha fazla boyun eğmek istemiyordum. Ayrıca o gün sanık beni babaannesinin evine götürmek istedi. Orada tabanca vardı, silahlar vardı" şeklinde beyanda bulundu.

Göçmen'in mağdur, müşteki ve katılanlara yönelik eylemlerini değerlendiren mahkeme gerekçeli kararında, sanığın mağdur Cebrail Şık'ı aracı ile başka bir araç arasına sıkıştırdığını, bu eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğini ve bu eylemi nedeniyle 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini aktardı.

Göçmen'in katılan A.A.'yı ise birden çok kez vurarak darp ettiği, bu nedenle 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği belirtildi. Sanığın Zişan Mert D'yi birden çok kez yaraladığını belirten mahkeme 9 ay hapis cezasına karar verdi. Göçmen'in mağdur Recep Göçer'i 5. derece kırık oluşacak şekilde yaralaması nedeniyle ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği aktarıldı. Mahkeme sanığın Canberk Arıkan, Hamit Başaran ve Esranur Abacı'ya yönelik eylemleri yönünden ise toplam 9 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını aktararak verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı
Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı
Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı
Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı

Görkem Sertaç Göçmen, Cebrail, Mahkeme, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savcının oğlunun Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika


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