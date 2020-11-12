Son dakika haber! SAVCININ, "POLİS EMİRSİZ GİZLİ GÖREV YAPAMAZ" DEDİĞİ DAVADA BERAAT ETTİ - Son Dakika

GÜNGÖREN'de hakkında "Dini inanç ve duyguları istismar etmeye teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Fikret G., (60) ilk kez hakim karşısına çıktı. Mütalaada polisin, 'savcı emri olmadan kimliğini gizlemiş bir şekilde suçüstü yapmasının hukuki delil sayılamayacağı' belirtildi. Mağdurun da ortada bulunmadığı davada mahkeme heyeti, sanığın üzerine isnat olunan suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Fikret G. ve avukatı katıldı. Sanık, kimlik tespiti sırasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduğunu ve 27 yıl boyunca memurluk yaptığını ifade etti.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BİYOENERJİYE İLGİ DUYDUM

Sanık savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Emekli olduktan sonra bioenerjiye ilgi duydum. Bununla ilgili büro açtım, vergi levhası aldım. Din öğretmenliği yaptığını söyleyen bir şahıs, beni İzmit'ten arayarak 'Sen şarlatanlık yapıyorsun' dedi. Ben de ona 'Bioenerji uygulamaları yapıyoruz' deyince 'Seni şikayet edeceğim' diyerek telefonu kapattı" şeklinde beyanda bulundu.

BEN PSİKOLAĞA GİTMESİNİ SÖYLEDİM

İki saat sonra kendisini erkek bir şahsın aradığını, kendisinin mutsuz olduğunu söylediğini öne süren tutuksuz sanık Fikret G., "Ona psikoloğa gitmesini söyledim. Kiminle yaşadığını sorduğumda eşiyle yaşadığını söyledi. 'O zaman eşinize sorayım' dedim. Eşine de 'Psikoloğa götürün' dediğimde bana 'Korona nedeniyle hastanelere almıyorlar' dedi. Çok yalvardı, dayanamadım. Onlara vergi levhamız olduğunu, fatura kestiğimi bir seansın 200 lira olduğunu söyledim. Kabul ettiler ve hemen geldiler. İçeri girer girmez kadın, elime 200 lira sıkıştırdı, bu nedir demeye kalmadan 'Polisiz' diyerek hakkımda işlem yaparak karakola götürdülerö diye konuştu.Kimseyi dolandırmadığını dile getiren sanık, "Birini dolandırmış olsam burada müşteki olurdu, Beraatimi talep ediyorumö dedi.

POLİS MEMURU KIŞKIRTICI AJAN ROLÜNE GEÇTİEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, gizli soruşturmacı tedbirine ancak katalog içerisinde yer alan suçları işleyen kişiler için gidilebileceğini ve kolluk kuvvetlerinin cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda suç ve failini belirlemek, suçla ilgili delilleri toplamak amacıyla alıcı rolüne girerek suça azmettirmeden ve teşvik etmeden kolluk kuvvetlerinin işlem yapabileceğini söyledi. Mütalaada polis memurlarının faili suça kışkırtması, polis memurunun kışkırtıcı ajan rolüne geçtiği dile getirilerek bu durumun adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul edileceği belirtildi.

SAVCIYA BİLGİ VERMEDEN İŞLEM YAPMASI HUKUKA AYKIRISavcı mütalaasında "Sanığın suç işleme potansiyeline sahip bir kişi olsa bile somut olayda görevlinin müdahalesinden önce failin suç işleme hazırlığında olduğunun başka delillerle desteklenmesi gerektiği, yani failin müdahale olmadan suçu işleyeceğinin başka delillerle kanıtlanması gerektiği" ifadelerini kullandı.

Mütalaada "Ayrıca cumhuriyet savcısının gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlisine görevini yazılı ve sözlü olarak vermesi, savcıya bilgi vermeden kimliğini gizleyerek adli işlem yapması ve elde ettiği delil hukuka aykırı olduğundan, kolluk kuvvetlerinin kışkırtıcı ajan rolünde hukuka aykırı delil elde edilmesi ve mağdurun bulunmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verilmesi mütalaa olunur" denildi.

BERAAT ETTİ

Son sözü sorulan tutuksuz sanık ise "Takdir mahkemenindir" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine isnat olunan suçun unsulrarı oluşmadığından sanığın beraatine karar verdi.

- İstanbul