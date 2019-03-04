Son Dakika Haberleri: Savcının Suçladığı Damada Aile Sahip Çıkıyor

Savcının Suçladığı Damada Aile Sahip Çıkıyor

1 saat önce

REBECCA'nın annesi Brigitte Reusch, kızlarının canlı bulunması için dua ettiklerini belirtirken, "Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz.

Savcının Suçladığı Damada Aile Sahip Çıkıyor, System.String[]
REBECCA'nın annesi Brigitte Reusch, kızlarının canlı bulunması için dua ettiklerini belirtirken, "Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Aramalara katılanlara minnettarız" dedi. Savcı ve polis Rebecca'yı ailenin damadı 27 yaşındaki Florian R. tarafından öldürdüğünden şüphelenirken, aile damatlarının suçsuzluğuna inanıyor. Polisin olayla ilgili basına konuşmamaları konusunda kendilerini uyardığını söyleyen Brigitte Reusch, "Biz Florian'a güveniyor ve onun arkasındayız" dedi.

Aile, genç kızın yaşadığına ilişkin umudunu yitirmezken, polis ise genç kızın kaybolmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen yaşadığına ilişkin bir belirtinin bulunmamasından dolayı öldürülmüş olduğunu düşünüyor. Berlin'de lise öğrencisi Rebecca Beusch, 18 Şubat'ta kayboldu. Okula gitmeyen genç kız en son ablasının evinde görüldü.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:45 

Polis, Güncel
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