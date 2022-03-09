Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı

09.03.2022 20:46

Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandıİSTANBUL Kartal Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısını makam odasında darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Kartal Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısını makam odasında darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S. makam odasında, bir dosyada taraf olan Gökmen Y.isimli kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Savcıya hakaretler savuran şüpheli, polis memuru, güvenlik görevlisi ve katiplere de saldırmaya çalışmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gökmen Y., savcılık tarafından "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisini kasten yaralama", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında 1 aylık ev hapsi ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulayarak serbest bırakmıştı.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Savcı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Talebi değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yeniden yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Gökmen Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Benim tefecilikten dolayı müştekisi olduğum ve savcı beyin bakmış olduğu bir dosyası vardı. Ben dosya ile ilgili görüşmek üzere savcı beyin odasına gitmiştim. Boksörüm. Birisine vurmak istersem vururum. Kesinlikle savcı beye vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındaki kişilere, 'bunu alın' deyince ben de savcı beyin yakasına yapıştım. Devletin makamına saygım var. Güvenlik görevlilerine de herhangi bir şekilde direnmedim. Adalet istiyorum" diyerek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Tutuklandı

Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Gökmen Y.'nin "kasten basit yaralama" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunmasını, serbest kalması halinde kaçma şüphesinin bulunmasını, serbest kalması halinde müştekiler ve tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimalini gerekçe göstererek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı
Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı
Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı

Anadolu Adliyesi, Cumhuriyet, Savcı, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:53:50. #1.13#
SON DAKİKA: Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement