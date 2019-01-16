Son Dakika Haberleri: Savcıya Trafikte Bıçak Çekti

Savcıya Trafikte Bıçak Çekti

1 saat önce

Bakırköy'de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti.

Savcıya Trafikte Bıçak Çekti, System.String[]
Bakırköy'de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İsmail Erez Bulvarı'nda, Feyzoğlu ile bir kişi trafikte seyir halindeyken tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi, aracından inip savcı Feyzoğlu'na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek bıçak çekti.

Zanlı, savcıyı tehdit edip olay yerinden ayrıldı.

Ardından savcı Feyzoğlu, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli polislere durumu bildirerek, şüpheliden şikayetçi oldu.

Polisin zanlının yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Edremit, Bakırköy, Güncel
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