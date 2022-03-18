Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı - Son Dakika
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Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı

18.03.2022 10:13
Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı

İstanbul'da bir savcı, kendilerini bankacı olarak tanıtan insanlar tarafından dolandırıldı. Savcıyı arayarak 3 saat konuşan ve ikna eden sahte bankacılardan 5'i tutuklandı. Toplamda 200 bin TL savcıya geri iade edildi.

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, telefonla aradıkları savcıya hesabına yasadışı bahisle ilgili para aktarıldığını söyledi. Zanlılar savcıya hesaptaki paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesi gerektiği, daha sonra iade edileceğini belirtti. TRT Haber'in ulaştığı bilgiye göre savcı, 3 saatlik görüşmelerin ardından bankadaki 200 bin lirayı verilen hesaba yolladı. Çete parayı 8 dakikada çekti. Dolandırıldığını anlayan savcının şikâyeti üzerine 5 zanlı tek tek polislerce yakalanıp tutuklandı. 200 bin lira savcıya teslim edilirken, şüphelilerle bağlantılı 8 kişi daha gözaltına alındı.

POLİS PARA İSTEYİP BULUŞMAZ

Telefon dolandırıcılığına karşı uzmanlar şu uyarılarda bulundu: Polis-savcı sizden para istemez, sokakta buluşmaz. "Banka hesabınız ele geçirildi" diyenlere inanmayın. Telefonda sizi uzun süre ikna etmeye çalışandan şüphelenin. Resmi kurumlardan telefon değil davet gelir.

Telefonda şifrelerinizi kimseye vermeyin. Banka hesap numaranızın değiştirildiğine yönelik e-postalara itibar etmeyin. SMS'le gönderilen telefon numaralarını aramayın.

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Ekonomi, Savcı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı - Son Dakika
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