Olay, Kandili Sahili'nde 28 Mayıs'ta gerçekleşti. İddiaya göre Burak Mengenecioğlu'nun oturduğu yalısının camına balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C.'nin oltasının kancası çarptı. Bunun üzerine Mengenecioğlu, evinde bulunan havalı tüfekle savcı H.C.'ye ateş açtı. Saçma mermileri kafasına isabet eden H.C. şikayetçi oldu. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Mengenecioğlu'nun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek evindeki silahı denemek için denize doğru ateş açtığını, deniz kenarında kimseyi görmediğini iddia ettiği öğrenildi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Savcıyı havalı tüfekle yaralayan şüpheli yine serbest bırakıldı - Son Dakika

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