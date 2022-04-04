SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

04.04.2022 13:12

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda geçen ay makamındaki Savcı O.S.'yi, katip İ.B.'yi ve güvenlik görevlisi A.P.'yi darbettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Gökmen Yılmaz (44) hakkında 4 ayrı suçtan 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda geçen ay makamındaki Savcı O.S.'yi, katip İ.B.'yi ve güvenlik görevlisi A.P.'yi darbettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Gökmen Yılmaz (44) hakkında 4 ayrı suçtan 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Savcısı O.S.'nin, katip İ.B.'nin ve güvenlik görevlisi A.P.'nin Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yaptığı belirtildi.

Savcı O.S.'nin Gökmen Yılmaz'ın müştekisi olduğu bir soruşturmayı yürüttüğü kaydedilen iddianamede, Gökmen Yılmaz'ın 4 Mart 2022 tarihinde Anadolu Adalet Sarayı'na geldiği ve makamındaki Savcı O.S.'ye hakaret ettiği ifade edildi.

3 GÖREVLİYE SALDIRDI

Şüpheli Gökmen Yılmaz'ın sesini yükseltmesi ve savcının masasına yaklaşması üzerine güvenlik görevlisi A.P.'nin şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Yılmaz'ın A.P.'ye tekme ve yumruk attığı vurgulandı. Şüpheli Yılmaz'ın Savcı O.S.'yi de ittirerek çenesine vurduğu kaydedilen iddianamede, kavgayı ayırmaya çalışan katip İ.B.'nin şüpheli tarafından darbedildiği belirtildi. Şüpheli Yılmaz'ın müştekileri tehdit ettiği de kaydedildi. İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan raporlarda müştekilerin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıkları hatırlatıldı.

13 YIL 7 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Gökmen Yılmaz'ın "Kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama", "Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret", "Zincirleme şekilde tehdit" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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