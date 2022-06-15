Savcıyı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli yine serbest kaldı - Son Dakika
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Savcıyı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli yine serbest kaldı

15.06.2022 18:17
Savcıyı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli yine serbest kaldı

Üsküdar'da balık tutan Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis C.'yi başından havalı tüfekle vurarak yaraladığı gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Burak Mengenecioğlu ikinci kez serbest bırakıldı.

Üsküdar'da balık tutan Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis C.'yi başından havalı tüfekle vurarak yaraladığı gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Burak Mengenecioğlu ikinci kez serbest bırakıldı.

Üsküdar Kandilli'de 29 Mayıs tarihinde balık tuttuğu sırada Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis C.'nin başından tüfek saçmalarıyla yaralanmasına ilişkin soruşturmada silahın, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yalısından ateşlendiği, ateşleyenin ise Sevinç İnönü'nün yeğeni, ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu olduğu tespit edilmişti. 'Basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifade veren Mengenecioğlu'nun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, evindeki silahı denemek için denize doğru ateş açtığını, deniz kenarında kimseyi görmediğini söylediği öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Burak Mengenecioğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İkinci kez serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının şüphelinin serbest bırakılmasına yaptığı itirazın ardından şüpheli Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Yeniden gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Mengenecioğlu, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Erdal İnönü, Cumhuriyet, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Savcıyı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli yine serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Savcıyı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli yine serbest kaldı - Son Dakika
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