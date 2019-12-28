SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, taleplerinin karşılanmasını istedi - Son Dakika

Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Malatya'da sendika üyeleriyle buluşarak, taleplerinin karşılanmasını istedi.



Özel bir cafe de düzenlenen toplantıya, SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Malatya Şube Başkanı Ruhi Arslanboğa ve üyeler katıldı.



SAVDES-SEN Malatya Şube Başkanı Arslanboğa, toplantıda yaptığı konuşmada, "Malatya'mızda üye arkadaşlarımızla birlik ve beraberliğimizi pekiştirme adına bir araya geldik" dedi.



Arslanboğa, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, milli savunma bakanlığı personelinin, Jandarma genel komutanlığı personelinin ve sahil güvenlik komutanlığı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) nezdinde girişimler sürüyor. Bu konuyla ilgili olarak genel başkanımız çalışmalarla ilgili ve son durum hakkında üye arkadaşlarımıza bilgi verecekler" şeklinde konuştu.



SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz de yaptığı konuşmada, "Genel değerlendirme yapmak için bir araya geldik" diyerek, 2019 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı.2020 yılında daha güçlü olacaklarına parmak basan Cengiz, "Çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı web sitemizden takip ediyorsunuz. Çalışmalarımızı kendi sayfamızdan yayınlamaya çalışıyoruz. Sizler de çalışmalarımızı zaman zaman takip ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"Başlattığımız iki tane konu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne (TBMM) 23 Mayıs'ta gönderilen 18 maddelik taleplerimiz var. 2020 yılında komisyonlarda görüşülerek geçmesini bekliyoruz" diyen Cengiz, "Bakanımızın desteği ve imzasıyla Cumhurbaşkanlığına gönderilen tekliflerimiz var. Bizlerin beklediği ve özlem duyduğumuz ve belki 50 yıldır göz ardı edilen çok önemli 4 veya 5 tane konumuz var. Yıpranma, sivil memur tazminatı, fazla çalışma karşılığı ücret gibi taleplerimiz var. İnşallah 2020 yılında sonuçlandığını göreceğiz. Bu camia hak ettiği sonuca ulaşacak" şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA