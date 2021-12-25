Save The Children: Somali'deki çatışmalarda çocuklar ve okullar hedef olmamalı - Son Dakika

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children, Somali'nin Puntland eyaletindeki Bosaso kentinde çıkan son çatışmalarda, çocukların öldüğü ve yerlerinden edildiği haberlerinden derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Londra merkezli örgütten yapılan yazılı açıklamada, Somali'de çocukların yaşamlarının ve öğrenimlerinin çatışmadan doğrudan etkilenmesi ve ülkenin şiddetli kuraklık ve açlıkla karşı karşıya olduğu bir dönemde birçok ailenin yerinden edilmiş olmasının çok üzücü olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Somali'deki bu tür çatışmaların yükünü genellikle çocuklar çekiyor. Bu olaylarda yaralanan çocukların acıları yıllarca sürebilir. Birçoğu anksiyete, depresyon ve hatta travma sonrası stres bozukluğu belirtileri yaşayabilir." ifadesi kullanıldı.

Çocukların eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetlere erişebilmeleri için "itidal" çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışmanın tarafları, çocukların ve okulların asla hedef olmamasını sağlamalı, çocuklara ve sivil yaşamlara olası zararları en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alarak uluslararası insani ve insan hakları yasalarına saygı göstermeli. Okullar ve hastaneler gibi diğer hayati altyapılar hedef alınmamalı."

Açıklamada, haziran itibarıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) Somali'de 3 bin 810 çocuğun ağır ihlallere maruz kaldığının, 1087 çocuğun ise öldürüldüğünün ve sakat bırakıldığının doğrulandığı aktarılarak, son çatışmaların durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

Somali'de 22 Aralık'ta Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan çatışmalarda en az 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin evlerini terk ettiği bildirilmişti.