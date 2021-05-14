Savran görev başındaki kamu çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi ve çeşitli kamu kuruluşlarında görev yapan kamu personellerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi, Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği, Avanos yolu üzerinde bulunan polis noktası, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Vefa Sosyal Destek Grubu, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaretlerde görev başındaki kamu personellerinin bayramlarını kutlayan Savran, çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Savran Devlet Hastanesi ziyaretinde de hasta ve hasta yakınlarının bayramlarını kutlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Savran, "Pandemi dolayısıyla tüm dünya ile birlikte ülkemizin de yaşadığı bu zor günleri, hepimiz milletçe el ele vererek büyük bir dayanışmayla atlatacağız ve en kısa sürede sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız. Hep birlikte tam kapanma tedbirleriyle geçirdiğimiz günlerin etkisinde bir bayram yaşıyor ve bunula birlikte de tedbirlerin olumlu etkilerini hissediyoruz. Bu zor günlerde görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyor görevlerinde başarılar diliyorum. Tüm Nevşehirli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Savran'a ziyaretlerinde belediye başkan yardımcıları Mustafa Alevli, Furkan Feralan ve Nafiz Dirikoç'ta eşlik etti. - NEVŞEHİR