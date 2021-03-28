Savran köyü karantina altına alındı - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca son bir haftada artan korona virüs vakaları dolayısıyla Savran köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Alınan kararlar doğrultusunda Savran köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. - ADIYAMAN

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