Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

12.10.2022 18:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular Arnavutköy'de kaza yapan ve ardından savrulan bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 2 kişi adeta ölümle burun buruna geldi.

Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaza yapan ve ardından savrulan bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 2 kişi adeta ölümle burun buruna geldi. Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile ara sokaktan caddeye bağlanan başka bir araç kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerinde yürüyen 2 kişinin üzerine doğru hızla savruldu. 2 kişi savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular - Son Dakika
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