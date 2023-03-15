Otobüs şoförünün refleksi savrulan motosikletlinin hayatını kurtardı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Otobüs şoförünün refleksi savrulan motosikletlinin hayatını kurtardı... O anlar kamerada

15.03.2023 09:56

Otobüs şoförünün refleksi savrulan motosikletlinin hayatını kurtardı.

Otobüs şoförünün refleksi savrulan motosikletlinin hayatını kurtardı... O anlar kamerada

Savrulan motosikletin sürücüsünü ezilmekten son anda kurtuldu... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da devrilip savrulan motosikletin sürücüsünü ölümden o anda manevra yapan otobüsü şoförü kurtardı. Olay anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yola savruldu. Savrulan motosikletten sürücüde yer düştü. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü durumu fark ederek anlık manevra yaparak motosiklet sürücüsünü ezilmekten kurtardı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay anını anlatan yolcu otobüsünün sürücüsü Fethi Vural (47)," Motorun gidişinden hissettim, Allah yüzümüze baktı. Yolcular çok korktu. Motorunun gidişini, adamın telefonla konuşmasını hissettim. Kendini kaybetmiş bir şekilde gidiyordu. Düşünce üzerime geldiğini gördüm, manevra yaptım. Allah korudu. Allah kimsenin başına vermesin. İndim direk, kendisine sordum iyi misin diye, oda 'Allah razı olsun' dedi. Yolcular çok korktu, geldiler bana da teşekkür ettiler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Sarıçam, Tragger, Adana, Allah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförünün refleksi savrulan motosikletlinin hayatını kurtardı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs şoförünün refleksi savrulan motosikletlinin hayatını kurtardı... O anlar kamerada - Son Dakika
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