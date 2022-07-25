Savrulan otomobil yolda yürüyen adama işte böyle çarptı - Son Dakika
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Savrulan otomobil yolda yürüyen adama işte böyle çarptı

25.07.2022 10:34
Savrulan otomobil yolda yürüyen adama işte böyle çarptı

Eskişehir'de kavşakta çarpışan araçlardan birisinin savrularak yolda yürüyen yayaya çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de kavşakta çarpışan araçlardan birisinin savrularak yolda yürüyen yayaya çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Paşasoylu ve Örme sokakların kesişiminde meydana geldi. Kavşağa giren bir otomobil, ticari aracın yandan çarpmasıyla yol kenarına savruldu. Güvenlik kameralarına yakalanan trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Savrulan otomobilin çarptığı şahıs, taklalar atarak metrelerce sürüklenmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan yayanın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği ayrıca kaza hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Savrulan otomobil yolda yürüyen adama işte böyle çarptı - Son Dakika

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