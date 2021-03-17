ANKARA-Savrulan vinç, park halindeki 2 otomobile çarptı - Son Dakika

ANKARA-Savrulan vinç, park halindeki 2 otomobile çarptı

Savrulan vinç, park halindeki 2 otomobile çarptıANKARA'da, seyir halindeki kamyonetin üzerindeki vinç savrularak park halindeki 2 otomobile çarptı.

Savrulan vinç, park halindeki 2 otomobile çarptı ANKARA'da, seyir halindeki kamyonetin üzerindeki vinç savrularak park halindeki 2 otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Kamyonetin kasasındaki vinç, redüktör piminin kırılması sonucu savrularak, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Araçlarda ise hasar oluştu. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

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