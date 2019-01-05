Son Dakika Haberleri: Savrun Çayı Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Savrun Çayı Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

27 dakika önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

Savrun Çayı Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çayın çevresindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Geçen Perşembe günü başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağış Kadirli'de hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerleri sular altında kalırken, Savrun Çayı'nda da su seviyesi yükseldi. Yer yer taşkınların yaşandığı Savrun Çayı'nın çevresindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Kadirli Belediyesi hoparlörlerinden ilçe sakinlerinin Savrun Çayı'na yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sağanağın saat 00.00'a kadar şiddetini sürdüreceği belirtilirken, şu ana kadar metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:53 Kaynak: DHA

Osmaniye, Kadirli, Güncel
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